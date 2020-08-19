В Волжском автомобилист открыл стрельбу по пешеходам

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, стрелявшего в Волжском по пешеходам, сообщила начальник пресс-службы управления этого ведомства по Волгоградской области Екатерина Сухова.

Один из участников дорожного движения, находясь за рулем иномарки, начал пальбу по прохожим. К патрульным росгвардейцам с просьбой о помощи обратилась 24-летняя местная жительница. По ее словам, неизвестный выстрелил несколько раз, когда она переходила дорогу.

Каким оружием пользовался злоумышленник, испуганная волжанка пояснить не смогла, но приметы правонарушителя и его автомобиля она описала.

Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и заблокировали хулигана. В салоне машины вместе с 29-летним водителем находилось еще двое мужчин. Все задержанные переданы для дальнейшего разбирательства полиции.