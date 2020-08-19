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19.08.2020 14:30
Рубрика: Общество

На набережной в Челябинске построят здание Визит-центра

Текст: Михаил Пинкус

В центре Челябинска возле Сада Камней и Государственного исторического музея появится новое двухэтажное здание Визит-центра. Заказчиком строительства выступает региональное министерство экологии.

Фото: Татьяна Ткачева/РГ
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Как сообщили в ведомстве, площадь здания мансардного типа составит 400 квадратных метров. Оно станет уникальной, в своем роде, площадкой, где гости смогут в интерактивной форме познакомиться с природой Южного Урала и его особо охраняемыми территориями. В центре будут проводиться лекции, занятия со школьниками и эковолонтерами. Отсюда же будут стартовать экскурсии по экотропам в Челябинском городском бору.

Министерство экологии совместно с минстроем уже проводит работу по выбору подрядчика для разработки проекта. Здание намечено построить в будущем году. Причем так, чтобы не пострадало ни одно деревце. Кроме того, предусмотрено благоустройство расположенного рядом Сада камней. Строительство профинансирует областной бюджет.

- Мы живем в уникальном регионе, где созданы и действуют 149 особо охраняемых территорий, уникальных по своему биоразнообразию, - сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков. - А многие южноуральцы даже не знают об этом! Я считаю, что Визит-центр станет знаковым объектом для развития экотуризма. Здесь можно будет в интерактивной форме познакомиться со всеми ООПТ региона, и побывать на экотропах, не покидая здания.

Новую экотропу власти намерены провести и в непосредственной близости от здания центра - по Саду камней, где посетители смогут познакомиться с минералами и горными породами Южного Урала

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