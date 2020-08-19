На Урале нарушительница режима отказалась надевать маску даже в суде

Миасский городской суд вынес решение по делу местной жительницы, отказавшейся соблюдать масочный режим в общественных местах. Женщина отказалась надевать маску даже во время рассмотрения ее дела, сообщили в среду в судебной инстанции.

- В суде установлено, что в июне этого года в период угрозы распространения коронавирусной инфекции женщина, находясь в общественном месте, отказалась надевать маску, - сообщила представитель суда Елена Милишникова. - Из зала судебного заседания ее также удалили за отказ использовать средства индивидуальной защиты, за что на нарушительницу составлен административный протокол по статье предусмотренный о неисполнении законного распоряжения судьи.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности злостную нарушительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей. Отягчающим вину обстоятельством суд признал продолжение противоправного поведения. Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не установлено, отметили в суде.