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19.08.2020 14:51
Рубрика: Общество

Тюменские школьники смогут выбрать очное или дистанционное обучение

Текст: Юлия Мякишева

Тюменская область в условиях пандемии начинает учебный год в традиционном формате. Однако у родителей есть возможность оставить ребенка на дистанционном обучении.

О возможности надомного обучения рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер на брифинге оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом.

Фото: iStock
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Он отметил, что дети, как правило, не болеют коронавирусом, но являются бессимптомными переносчиками заболевания.

- У всех разный уровень тревожности. Естественно, многие хотят обезопасить свою семью от риска заболеть. Мы это понимаем, поэтому даем возможность родителям школьников выбрать между очным обучением и надомным. Возможность учиться дома есть у каждого ребенка, - сказал Райдер.

Заявления родителей будут рассматривать в индивидуальном порядке. Решение о сроке дистанционного обучения оставили за родителями: можно выбрать на четверть или больший период.

Уроки будут проходить следующим образом: учитель будет работать в школе, дети, чьи родители выбрали очный формат, будут в классе со своим педагогом, а ребята с дистанта будут подключаться к этому классу через интернет и таким образом присутствовать на занятии.

Как сообщает оперативный штаб Тюменской области по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в регионе зарегистрировано 49 новых случаев заболевания, среди них один ребенок. Всего в регионе выявлено 7177 заболевших. За сутки из больниц выписали 25 человек, справились с болезнью за весь период ведения статистики 6762 человека. Под наблюдением врачей остается 851 человек, из них 10 пациентов подключены к ИВЛ.

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