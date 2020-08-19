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19.08.2020 16:36
Рубрика: Общество

Русисты поздравили россиян с Яблочным спасом

Текст: Елена Новоселова
Сайт "Современный русский" решил поздравить россиян с одним из любимых православных праздников - Яблочным спасом (приходится на 19 августа) лингвистическими наблюдениями за аппетитным и круглым словом "яблоко" в русском языке и культуре.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

"О том, что райское древо познания было яблоней, можно поспорить, поскольку в Библии прямо не указывается, что Ева съела именно яблоко, - рассказывает автор сайта Тамара Скок. - Запретный плод в разных книжных культурах превращается и в гранат, и в фигу, и даже в пшеницу и виноградные грозди. И хотя ассоциации с яблоком как символом искушения закрепились в религиозной традиции, нельзя игнорировать и тот факт, что яблоко в руках Христа считается символом спасения".

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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По словам филолога, яблоко и яблоню на Руси почитали и связывали с ними важные события в жизни. Например, нежными цветами украшали свадьбы, сваты вручали будущей невесте яблоко, а она его принимала, если соглашалась на замужество. И еще одна чудесная традиция - раздавать яблоки на крестинах и после купания крещеного младенца воду выливать под яблоню, чтобы малыш рос красивым и здоровым.

Масса упоминаний нашего любимого плода и в русских сказках. Скок подчеркивает, что яблоки и яблони там - действующие лица, и приводит в пример "Сказку о серебряном блюдечке и наливном яблочке", сказку "Гуси-лебеди", сказку о Хаврошечке и пушкинскую "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях".

Русский язык использовал слово "яблоко" и для обозначения частей тела человека. "Адамовым яблоком называют выступающий кадык (якобы в горле мужчин застрял кусочек того самого запретного плода), из-за шаровидной формы глаз называют глазным яблоком, врач и лингвист В. И. Даль в своем словаре упоминает "яблоко бедерной кости, округлый конец вертлюга, вставленный в лунку таза", - перечисляет русист.

Любят слово "яблоко" русские пословицы и другие фразеологизмы:

Красному яблоку червоточинка не укор.

Криво дерево, да яблоки сладки.

Кто по яблоку в день съедает, тот болезней не знает.

Румяный как яблочко.

Попасть в яблочко.

Яблоко раздора.

Яблоку негде упасть.

Яблоко от яблони.

А вот, как использовали образ яблока русские диалекты:

Па́данки, навалю́шки - это яблоки, упавшие с дерева.

Сбить в горькое яблоко - сильно избить.

Мя́клое яблоко - вялое, дряблое.

Яблоко наверхсы́ти - съеденное после сытного обеда,

Назагла́дочку - на закуску, на десерт: щи с кашей съешь, а после яблочко - назагладочку.

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