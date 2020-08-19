РВСН оснащают ядерными комплексами "Ярс" и "Авангард"

Все ракетные дивизии будут поэтапно оснащены стратегическими ядерными комплексами "Ярс", "Авангард" и "Сармат". Причем перевооружение на них произойдет в ближайшее время. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, обновление наземного стратегического арсенала позволит к концу нынешнего года увеличить долю современных ядерных систем с нынешних 76 до 81 процента. Столь быстрые темпы перевооружения вполне оправданны. Ведь речь идет о главном инструменте сдерживания - в мире вряд ли найдется страна, готовая напасть на государство, обладающее ядерным оружием. Россия его имеет, причем сразу в трех вариантах: наземном, морском и воздушном. РВСН - костяк этой триады.

На сегодняшний день главный ударный комплекс этих войск - стратегический "Ярс". Прошлой осенью Каракаев заявил, что за последние годы ракетные полки и дивизии получили более 150 таких систем в шахтном и мобильном вариантах. Это действительно очень грозное оружие, способное поражать цели на дальности до 11 тыс. км. К тому же комплекс оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения. Что делает его практически неуязвимым для любых средств противоракетной обороны.

"Идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат", - сообщил Каракаев в интервью "Красной звезде". Это оружие придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода", которую на Западе больше знают как "Сатана". Важная особенность "Сармата" - возможность установки, помимо существующих типов боевых блоков, широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых.

Известно, что переоснащение на новый комплекс начнется с Ужурской дивизии РВСН. По планам Минобороны, этот процесс должен стартовать в следующем году. Одновременно будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новейших ядерных систем.

Именно к таким относится стратегический "Авангард". Если установка на других ядерных комплексах гиперзвукового боевого блока - дело будущего, эта система им уже оснащена. Более того, в прошлом году первый полк "Авангардов" заступил на боевое дежурство в 13-й Ясненской дивизии РВСН под Оренбургом. Этот комплекс наши военные даже показывали американским инспекторам.

Из открытых источников известно, что планирующий крылатый боевой блок "Аванграда" движется на межконтинентальную дальность со скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз. Конструкция и материалы его корпуса позволяют выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов.

Сбить управляемый крылатый блок практически невозможно, так как сложно рассчитать встречный курс и тем более стрелять ему вдогонку. Эксперты подсчитали, что при этом скорость ракет-перехватчиков должна быть в полтора раза выше "авангардной" - порядка 30 чисел Маха.