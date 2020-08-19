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19.08.2020 15:26
Рубрика: Власть

РВСН оснащают ядерными комплексами "Ярс" и "Авангард"

Текст: Юрий Гаврилов
Все ракетные дивизии будут поэтапно оснащены стратегическими ядерными комплексами "Ярс", "Авангард" и "Сармат". Причем перевооружение на них произойдет в ближайшее время. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

По его словам, обновление наземного стратегического арсенала позволит к концу нынешнего года увеличить долю современных ядерных систем с нынешних 76 до 81 процента. Столь быстрые темпы перевооружения вполне оправданны. Ведь речь идет о главном инструменте сдерживания - в мире вряд ли найдется страна, готовая напасть на государство, обладающее ядерным оружием. Россия его имеет, причем сразу в трех вариантах: наземном, морском и воздушном. РВСН - костяк этой триады.

Фото: Vitalykuzmin.net
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На сегодняшний день главный ударный комплекс этих войск - стратегический "Ярс". Прошлой осенью Каракаев заявил, что за последние годы ракетные полки и дивизии получили более 150 таких систем в шахтном и мобильном вариантах. Это действительно очень грозное оружие, способное поражать цели на дальности до 11 тыс. км. К тому же комплекс оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения. Что делает его практически неуязвимым для любых средств противоракетной обороны.

"Идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат", - сообщил Каракаев в интервью "Красной звезде". Это оружие придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода", которую на Западе больше знают как "Сатана". Важная особенность "Сармата" - возможность установки, помимо существующих типов боевых блоков, широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых.

Известно, что переоснащение на новый комплекс начнется с Ужурской дивизии РВСН. По планам Минобороны, этот процесс должен стартовать в следующем году. Одновременно будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новейших ядерных систем.

Именно к таким относится стратегический "Авангард". Если установка на других ядерных комплексах гиперзвукового боевого блока - дело будущего, эта система им уже оснащена. Более того, в прошлом году первый полк "Авангардов" заступил на боевое дежурство в 13-й Ясненской дивизии РВСН под Оренбургом. Этот комплекс наши военные даже показывали американским инспекторам.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Из открытых источников известно, что планирующий крылатый боевой блок "Аванграда" движется на межконтинентальную дальность со скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз. Конструкция и материалы его корпуса позволяют выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов.

Сбить управляемый крылатый блок практически невозможно, так как сложно рассчитать встречный курс и тем более стрелять ему вдогонку. Эксперты подсчитали, что при этом скорость ракет-перехватчиков должна быть в полтора раза выше "авангардной" - порядка 30 чисел Маха.

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