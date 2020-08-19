Указ губернатора Сахалинской области от 18 августа 2020 года № 84 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 15.05.2020 № 45, от 20.05.2020 № 49, от 28.05.2020 № 55, от 05.06.2020 № 59, от 03.07.2020 № 71, от 08.07.2020 № 76, от 21.07.2020 № 78 (далее - указ), следующие изменения:

1.1. Подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) граждан, прибывающих на территорию Сахалинской области к родственникам, зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Сахалинской области;".

1.2. В абзаце 3 пункта 4 слово "близкое" исключить.

1.3. В пункте 6 слова "министерству культуры и архивного дела Сахалинской области" заменить словами "агентству записи актов гражданского состояния Сахалинской области".

2. Внести в Порядок оформления и использования цифровых пропусков для въезда граждан на территорию Сахалинской области в период действия режима повышенной готовности органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сахалинской области, утвержденный указом, следующие изменения:

2.1. Подпункт 1.2.2 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2.2. граждан, прибывающих на территорию Сахалинской области к родственникам, зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Сахалинской области;".

2.2. В разделе 3:

2.2.1. Наименование изложить в следующей редакции:

"3. Порядок оформления цифровых пропусков для граждан, прибывающих на территорию Сахалинской области к родственникам, зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Сахалинской области".

2.2.2. В пункте 3.1 слово "близким" исключить.

2.2.3. В пункте 3.3 слово "близкую" исключить.

2.2.4. В пункте 3.5 слова "министерством культуры и архивного дела Сахалинской области" заменить словами "агентством записи актов гражданского состояния Сахалинской области".

3. Настоящий указ вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя председателя Правительства Сахалинской, области В.Н.Ющука.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







