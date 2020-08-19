Телеканал RT получил девятую номинацию на премию Emmy Awards

Телеканал RT прошел в финал международной премии International Emmy в категории "Новости" за серию репортажей об аварийной посадке самолета SSJ-100 в Шереметьево в 2019 году.

Премия Emmy является телевизионным аналогом "Оскара": она считается одной из самых престижных в области телевещания. С новой номинацией RT стал девятикратным ее финалистом: до этого канал уже шестикратно номинировали на международную премию International Emmy и дважды - на американскую Daytime Emmy.

Церемония награждения International Emmy 2020 пройдет через месяц - 21 сентября - в онлайн-формате.