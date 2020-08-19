В Австрии ввели порядок приобретения билетов в театр по паспорту

В Граце на юго-востоке Австрии власти ввели персонификацию при приобретении билетов в театр, оперу и на другие культурные мероприятия. Покупатели должны указать имя и фамилию, номер телефона или адрес электронной почты. В городе приобщиться к культуре можно лишь при условии строгого соблюдения мер по борьбе с коронавирусом.

Во вторник компания Buehnen Graz, которая курирует организацию культурной жизни, опубликовала новые правила. В них говорится, что персонализация относится ко всем покупкам билетов на "все представления", сообщает газета Kronen Zeitung

При этом предлагаются два варианта в случае приобретения нескольких билетов одним человеком. Тогда либо все билеты будут персонализированы, либо будут записаны на имя покупателя. Однако он обязан иметь данные о других посетителях. "Это включает в себя конкретную запись о том, кто в конечном итоге использовал какое сиденье в зале", - уточнили в компании.

По задумке организаторов, это позволит проследить, кто посетил мероприятие в случае возникновения подозрения на коронавирус. Данные могут быть переданы властям. Если кто-то не явился на мероприятие, все равно сведения должны быть персонифицированы. В настоящее время рассматривается вопрос о расширении начинания Граца на всю страну.