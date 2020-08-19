В Россию пришел смартфон Samsung с NFC и огромной батареей. Цена удивляет

Компания Samsung официально представила на российском рынке смартфон Galaxy M31s, оснащенный 6,46-дюймовым безрамочным дисплеем и аккумулятором высокой емкости - 6000 мАч.

Galaxy M31s. Фото: Samsung

Экран имеет вырез для 32 Мп фронтальной камеры и поддерживает разрешение FullHD+. Основная камера имеет разрешение 64 Мп и имеет четыре объектива: основной, широкоугольный, макро и портретный. Поддерживается запись видео в формате 4K.

Samsung Galaxy M31s оснащен процессором Exynos 9611, 6/128 Гб памяти, поддерживаются карты microSD емкостью до 512 Гб. Емкий аккумулятор можно подзаряжать на повышенной мощности - 25 Вт.

Также аппарат оснащен модулем NFC, сканером отпечатков пальцев в боковой кнопке, разъемом USB-C. Порт для наушников не предусмотрен.

Смартфон, работающий под управлением Android 10, доступен в онлайн-магазине Samsung и у партнеров компании по цене 22990 рублей.

Конкурентов, которые обладали бы схожими характеристиками производительности и одновременно имели аккумулятор на 6000 мАч, на российском рынке у новинки нет. Ближайшая схожая модель - Redmi Note 9 Pro, стоимость которой у официальных продавцов составляет 21-22 тысячи рублей. Аккумулятор Redmi Note 9 Pro имеет заметно меньшую емкость - 5020 мАч.

Так что для своей цены новый Samsung - очень достойный аппарат, поэтому немного удивительно, что стоимость оказалась не такой высокой.