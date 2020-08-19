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19.08.2020 16:30
Рубрика: Общество

В вузах России появится больше мест для подготовки педагогов

Текст: Мария Агранович
Число бюджетных мест для подготовки учителей увеличится. Причем не только по программам бакалавриата и специалитета. Больше возможностей получить педагогическую специальность станет у магистров и аспирантов.

По данным Минобрнауки, уже в учебном году-2021/22 рост составит более 15%. Всего будущим педагогам будет выделено почти 76 тысяч мест.

Фото: РИА Новости
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В 72 регионах России у абитуриентов, выбравших программы бакалавриата, появятся дополнительные возможности поступить на педагогические направления. Например, в Кабардино-Балкарской Республике число мест увеличится в два раза, а Волгоградской и Кемеровской областях - на 40 и 37% соответственно. Регион-лидер по увеличению бюджетных мест на программы специалитета - Алтайский край.

Для педагогов-магистров выделят 2682 места в учебном году-2021/22. Это на 16% больше, чем в предстоящем учебном году. В Мурманской области число мест увеличится в 2,5 раза, в республике Татарстан - почти на половину, в Воронежской области - на треть.

Общее число установленных бюджетных мест на в 2021/22 учебном году составляет 576,4 тысячи, из которых 33,7 тысячи - дополнительные бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета, выделенные в соответствии с посланием президента Федеральному собранию от 15 января 2020 года.

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"В Южном федеральном округе, как и в России в целом, востребован целый спектр образовательных программ, ориентированных на подготовку педагогов различных профилей. Это и педагоги-предметники, и дефектологи, специалисты по работе с одаренными детьми, специалисты по профилактике зависимостей", - рассказал директор Академии психологии и педагогики Южного федерального университета Владимир Кирик.

"Востребованы и междисциплинарные педагогические программы по приоритетным областям и технологиям, связанным с введением стандартов WorldSkills и задачами нацпроектов "Образование" и "Наука". Расширяется запрос на программы подготовки педагогов-исследователей - тех, кто не просто занимается исследованиями в области образования, но и "продвигает" интересную науку в школах, популяризирует ее", - отметил он.

Фото: iStock
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По словам Кирика, в ЮФУ наиболее востребованы такие программы, как "Инклюзивное образование", "Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи", "Первичная профилактика зависимостей и медиация в образовании", "STEM-технологии в образовании".

Наверняка, в программах для педагогов появится что-то новое, с учетом ситуации, в которой оказалась высшая школа в последние месяцы.

"В 2020 году в ЮФУ принята новая концепция педагогического образования, - заявил Кирик. - Главное в ней - индивидуальные траектории обучения, модульные программы. Проектирование таких программ предполагает, что выпускник вуза должен освоить определенные навыки на основании запроса работодателя. Студент сдает не привычные экзамены по дисциплинам, а экзамены, на которых он должен показать не только теоретические знания, но и владение практическими навыками".

"Кроме того, существенное внимание в подготовке педагогов уделяется проектной деятельности и таким современным форматам, как образовательные интенсивы. Конечно, и учебный процесс, и система его сопровождения выстраивается с самым широким применением цифровых технологий", - добавил он.

А вот директор Института психологии и образования Казанского федерального университета Айдар Калимуллин считает, что нужно в первую очередь научить студентов создавать цифровые уроки и онлайн-курсы.

Фото: iStock
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"Уже не первый год в Казанском федеральном университете педагогическое направление пользуется большим спросом, - говорит Калимуллин. - Так, в прошлом году КФУ был в пятерке лучших вузов по стране по среднему баллу ЕГЭ у поступающих на педагогику. А сейчас мы уже можем говорить, что средний конкурс по заявлениям на педагогические профили подготовки в 2020 году - девять человек на одно бюджетное место".

По данным министерства образования и науки республики Татарстан, заметно снизились результаты ЕГЭ по профильной математике, химии, биологии, информатике. В ведомстве связывают это с нехваткой практической составляющей при подготовке: именно этого не доставало выпускникам, вынужденным целую четверть заниматься исключительно дома и самостоятельно.

"Ответом на этот вызов современности стало решение руководства нашего института о введении с 1 сентября нового дополнительного модуля, посвященного, в частности, созданию цифровых уроков и онлайн-курсов", - пояснил Калимуллин.

Общество Образование

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