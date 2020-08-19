Власти Кубани определились с проведением линеек 1 сентября

Власти Кубани разрешили проводить торжественные линейки 1 сентября, но с определенными ограничениями.

- Приняли решение разрешить проводить первого сентября торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Но только для учащихся 1, 9, 11 классов, а также студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций с учетом всех требований Роспотребнадзора, - заявил глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Учеников начальных классов всех государственных школ Кубани - это около 300 тысяч ребят - с 1 сентября обеспечат бесплатным горячим питанием. На это из федерального бюджета направлено более одного миллиарда рублей.

В школах реализуются три модели питания: самостоятельная (когда еду готовят непосредственно в учебном заведении), на основе договоров с предприятиями общепита и ИП и смешанная. В регионе также реализуются проекты строительства отдельных помещений для столовых со специальным оборудованием.