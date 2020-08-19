ВОЗ призывает государства помочь бедным странам с вакциной от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства присоединиться к глобальному соглашению, направленному на то, чтобы обеспечить доступ к вакцине бедным странам, избегая "вакцинного национализма". Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о поддержке глобальной программы вакцинации COVAX, созданной чтобы распределять вакцину среди бедных стран, обеспечивая равный доступ к лекарству по всей планете. В планах программы распределить порядка двух миллиардов доз вакцины до конца 2021 года.

COVAX - часть более обширной программы под названием Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, которая должна обеспечить широкую доступность вакцин, диагностических тестов и других средств борьбы с пандемией. Сделать это намечается за счет пожертвований. По подсчетам на текущий момент, необходим 31 миллиард долларов.

Во главе инициативы стоят ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) и фонд "Коалиция инноваций для обеспечения готовности к эпидемиям" (CEPI). Уже заявлено, что крайний срок присоединения стран к COVAX - 31 августа. В настоящее время к программе уже проявили интерес 92 государства-реципиента и 80 стран-доноров.