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19.08.2020 16:57
Рубрика: В мире

ВОЗ призывает государства помочь бедным странам с вакциной от коронавируса

Текст: Константин Волков

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства присоединиться к глобальному соглашению, направленному на то, чтобы обеспечить доступ к вакцине бедным странам, избегая "вакцинного национализма". Об этом сообщает Reuters.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Речь идет о поддержке глобальной программы вакцинации COVAX, созданной чтобы распределять вакцину среди бедных стран, обеспечивая равный доступ к лекарству по всей планете. В планах программы распределить порядка двух миллиардов доз вакцины до конца 2021 года.

COVAX - часть более обширной программы под названием Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, которая должна обеспечить широкую доступность вакцин, диагностических тестов и других средств борьбы с пандемией. Сделать это намечается за счет пожертвований. По подсчетам на текущий момент, необходим 31 миллиард долларов.

Во главе инициативы стоят ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) и фонд "Коалиция инноваций для обеспечения готовности к эпидемиям" (CEPI). Уже заявлено, что крайний срок присоединения стран к COVAX - 31 августа. В настоящее время к программе уже проявили интерес 92 государства-реципиента и 80 стран-доноров.

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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