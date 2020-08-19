Вышел трейлер "Черного дрозда" со Сьюзен Сарандон и Кейт Уинслет

На YouTube-канале Screen Media Films опубликован трейлер драмы "Черный дрозд" (Blackbird) - американского ремейка датской ленты 2014 года "Тихое сердце".

В центре сюжета - Лили, смертельно больная женщина (лауреатка "Оскара" Сьюзен Сарандон), которая со своим мужем Полом (Сэм Нил) в последний раз собирает свое многочисленное семейство - попрощаться. Призывая родных продолжать вести себя как можно более естественно.

В остальных ролях - Кейт Уинслет, Миа Васиковска, Линдси Дункан, Рэйн Уилсон.

Режиссер - Роджер Мишелл ("Ноттинг Хилл", "Моя кузина Рэйчел"). Сценарий написал автор оригинала Кристиан Торп.

Российская премьера - 22 октября.