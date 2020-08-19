Жители Ростова, Краснодара, Москвы больше других в России любят семечки

Больше всего в России любят грызть семечки жители Ростова-на-Дону, Краснодара и Москвы, к таким выводам пришли социологи Zoom Market, сообщается в пресс-релизе компании.

В десятку, по данным агентства, также попали Иваново, Тамбов, Челябинск, Симферополь, Пермь, Уфа и Воронеж. Большинство респондентов, 74%, предпочитают грызть семечки дома. На улице это делают 24% опрошенных и всего лишь 2% - на работе.

Опрос, в котором приняли участие 2,4 тысячи человек, проводился в 20 городах России.