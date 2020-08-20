Что ждет испанских школьников в сентябре

До начала нового учебного года в Испании остается всего две-три недели, но никто в стране пока не может дать четкого ответа, что ждет школьников в сентябре. В министерстве образования заверяют, что занятия начнутся по расписанию и рост числа случаев коронавируса, который отмечается в последнее время, не повлияет на работу школ. По крайней мере, на первом этапе. Если же ситуация ухудшится, проведение очных занятий постараются сохранить, в первую очередь, в младших классах.

Согласно разработанным ведомством протоколам, школы должны обеспечить расстояние в два метра между учениками. Для этого могут использоваться все подходящие для занятий помещения, в том числе библиотеки, спортивные залы, столовые. Если места для всех не хватает, приоритет отдается младшим классам, а учеников старших, в том числе курса бакалавриата, рекомендовано перевести на смешанную систему обучения, сочетающую занятия в школах и онлайн-обучение. Как заявила министр образования Испании Исабель Селаа, "это не значит, что мы не хотим их видеть, мы их любим и сделаем все возможное, чтобы они нормально учились, но очевидно, что маленькие дети должны регулярно посещать школу, потому что иначе они не могут учиться".

Также предполагается сократить до 15 человек максимальное количество учеников в классе (в них бывает и по 50 детей), а группы изолировать друг от друга. Если один из детей заболеет, на карантин будет отправлена вся группа, но это не повлияет на работу школы в целом.

Однако это лишь предложенные министерством правила, а реальное положение дел будет зависеть от региональных властей. Именно они устанавливают условия работы школ и даже день начала занятий. Стоит отметить, что в Испании в примерно половине автономий первыми начинают учиться младшие классы, а через несколько дней к ним присоединяются старшие (чаще всего задержка составляет 1-2 дня, но может доходить и до недели). В итоге первый звонок для 8 миллионов испанских школьников в новом учебном году будет звенеть с 4 по 18 сентября.

В большинстве автономий согласны с идеей разделения учеников на группы, но дальше мнения разделяются. Где-то хотят увеличить их размер с 15 до 25 человек, сократить обязательную дистанцию между учениками с двух до полутора или даже до одного метра (а то и вообще отказаться от этого требования), разрешить не носить маски в классе. Обсуждается учебная программа, ведь часть материала весной не успели пройти, и теперь надо наверстать упущенное.

И пока политики не представили конкретные решения, беспокойство учителей и родителей учеников по поводу занятий в школах только растет. Многие полагают, что Испания еще недостаточно подготовлена к возобновлению занятий в обычном режиме, и не хотят отпускать детей в школы, требуя гарантий, что здоровье их чад будет защищено. И с каждым днем их становится все больше.

В Мадриде профсоюзы даже объявили о проведении забастовки учителей в первые дни нового учебного года. Как заявила генеральный секретарь Федерации преподавателей Рабочих комиссий (одного из крупнейших в стране профсоюзов) Исабель Галвин, эта акция должна показать, что учителя хотят вернуться в школы и остаться работать в них, а не уйти на карантин через неделю после начала занятий. По мнению профсоюзных деятелей, пока предпринятых мер явно недостаточно. Они требуют уменьшить число учеников в классах, разделить их на группы, чтобы школьники могли соблюдать безопасную дистанцию (как предложено министерством), увеличить преподавательский состав, а также число обслуживающего и контролирующего персонала, обеспечить все учебные центры медперсоналом, а учеников - компьютерами и выходом в интернет. Эти требования актуальны для всей Испании.

Стоит отметить, что после того, как школы перешли в марте на дистанционное обучение, оказалось, что 15 процентов детей в Испании не имеют возможности выйти на связь с учителями из дома. При очном обучении социальное различие нивелируется. "Это единственный способ гарантировать равные возможности", - отмечает глава Мадридской федерации ассоциаций родителей учеников Мари Кармен Морильяс. К тому же отсутствие общения со сверстниками может нанести вред психическому здоровью ребенка, добавляют психологи.