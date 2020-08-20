Дмитриев: Безопасность аденовирусных вакцин доказана их применением в мире

Вакцины, созданные на основе штаммов человеческих аденовирусов, прошли многолетнюю проверку - они исследовались более чем в 250 клинических исследованиях с соответствующими публикациями в авторитетных медицинских журналах. Об этом сообщил сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя вопросы безопасности применения новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.

В качестве примера активного использования аденовирусных вакцин он привел американскую армию, где новобранцы получают подобные препараты уже несколько десятилетий.

"Вакцинами, содержащими живые аденовирусы человека, в частности, вакцинируются новобранцы армии США. Начиная с 1971 года такого рода вакцины там получили более 10 миллионов человек. Второе поколение таких вакцин было одобрено FDA (Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США) в 2011 году, и они до сих пор применяются в американской армии", - рассказал Дмитриев.

Соответственно, этот тип вакцин прошел многолетние испытание с точки зрения возникновения отдаленных последствий их применения - в частности, в долгосрочных наблюдениях эксперты оценивают онкогенный эффект новых препаратов и влияние их применения на репродуктивную систему. Во время стандартных клинических испытаний эти факторы достоверно проверить нет возможности из-за коротких сроков наблюдения.

Дмитриев также подчеркнул, что рекомбинантные векторные вакцины от COVID-19, при создании которых используются аденовирусы шимпанзе, лишены этого преимущества - так как подобных многолетних наблюдений по ним в мире еще не проводилось. "Использовать человеческие аденовирусы при создании векторной вакцины - это было гениальное решение", - подчеркнул Кирилл Дмитриев.