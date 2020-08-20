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Джерард "Это - Спарта!" Батлер опять бросил невесту

Новости
    20.08.2020, 15:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пятидесятилетний шотландский актер Джерард Батлер, известный, в том числе, мемогеничной ролью царя Леонида в "300 спартанцах", вновь расстался с невестой. Причем опять той же самой. Что, если отслеживать публикации таблоидов за последние лет пять, для парочки нечто вроде хобби.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Журнал People пишет: Батлер вновь одинок, так как на бис отделился от бывшей модели и дизайнера интерьеров Морган Браун, с которой то встречается, то не встречается, то опять встречается с 2013 года (официально - с 2014-го). Вплоть до обручения в 2015-м.

Известно: Батлер и Морган уже расходились осенью 2016-го, чтобы дать друг другу второй шанс летом следующего года. "Шанс" не сработал, и где-то через полгода пара вновь распалась. Зайдя на новый круг ровно год назад, когда актер явился на культурное мероприятие все с той же Морган.

Так что никаких гарантий для поклонниц Батлера, что его сердечко освободилось надолго, нет.

О причинах очередного разрыва источники не информируют. Дать комментарий представитель артиста отказался.

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