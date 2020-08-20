Глава КНР навестил пострадавших от наводнений жителей

Под палящим солнцем Си Цзиньпин приехал на крестьянские поля и навестил местных жителей, проживающих в "чжуантай"- жилых постройках, сооруженных на возвышенности, для защиты от речных наводнений. Местные жители рассказали Си Цзиньпину, что их обеспечили стабильным электроснабжением и питьевой водой, а также предметами повседневной необходимости.

Они также заверили главу КНР, что как только вода отступит, они сразу возобновят сельскохозяйственные работы. Си Цзиньпин им ответил, что у него на сердце стало спокойно, когда он увидел, что жизнь и работа местных жителей обеспечены, а сами они полны надежд.