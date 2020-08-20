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20 августа 2020 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 19 августа 2020 года № 346-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В целях дальнейшего снятия ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"- на 14 календарных дней в период с 24 августа по 06 сентября 2020 г. включительно.";

2) дополнить пунктами 84, 85 следующего содержания:

"84. Возобновить с 20 августа 2020 г. в полном объеме деятельность:

- организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы, в том числе детских музыкальных школ, детских школ искусств, центров развития детского творчества;

- центров военно-патриотического воспитания, подростковых клубов.

85. Возобновить с 24 августа 2020 г.:

- оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на объектах спорта при условии загрузки объектов спорта в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения, в том числе бассейнов;

- работу кинотеатров (кинозалов), театров, домов культуры, филармоний, цирков при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности.";

3) в пункте 10:

а) в абзаце первом слова "23 августа" заменить словами "06 сентября";

б) в подпункте 10.2 слова ", кинотеатров (кинозалов) (за исключением автокинотеатров)" исключить;

4) в пункте 2 приложения № 3 слова ", кинотеатры (кинозалы) (за исключением автокинотеатров)" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта "б" подпункта 3, подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 24 августа 2020 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



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