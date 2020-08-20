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20.08.2020 22:25
Рубрика: Общество

Японская межпланетная станция сбросит на Землю капсулу с грунтом

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В декабре этого года японская межпланетная станция "Хаябусы-2" должна выбросить на австралийском полигоне Вумера капсулу с грунтом астероида Рюгу.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Как сообщается на сайте JAXA, станция сбросит "груз" в атмосферу, находясь в нескольких сотнях километров от Земли. Власти Австралии дали разрешение на вывоз капсулы Японскому аэрокосмическому агентству.

Сейчас станция "Хаябуса-2" направляется к Земле с пробами вещества с поверхности и из внутренних слоев околоземного астероида Рюгу, исследование которого длилось около полутора лет.

Осенью станция совершит маневры вблизи Земли, чтобы скорректировать свою траекторию и "нацелиться" на Австралию. Оказавшись на расстоянии в несколько сотен километров от земной поверхности, она сбросит капсулу и начнет резкий набор высоты, выходя на траекторию ухода от Земли.

Через восемь часов капсула войдет в плотные слои атмосферы, от перегрева ее защитит тепловой экран, который она потом отстрелит, и развернет парашют. Включенный радиомаяк поможет определить ее точное местоположение.

После вывоза с австралийского полигона грунт с астероида будет храниться в исследовательском центре ESCuC. Его изучение на Земле поможет узнать больше о составе астероидов и формировании Солнечной системы.

Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Юг России

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