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20.08.2020,  
09:44
Текст:  Олег Корякин

Испытания армянского дрона-камикадзе "Дракон" показали на видео

В Сети появилось видео испытаний нового армянского беспилотника.
Фото: Baladi-News Network / youtube.com
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В соцсетях опубликовали видео испытаний барражирующего боеприпаса "Дракон" в Нагорном Карабахе. Речь идет о дроне, который действует по принципу камикадзе.

"Тестируется новый тип ударного БПЛА. Это очередное достижение армянской военной промышленности", - заявил Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

Известно, что дальность действия "Дракона" 100 километров, максимальная скорость - 180-200 километров. Он может нести полезную нагрузку массой от 10 до 15 килограмм.

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