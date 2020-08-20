Испытания армянского дрона-камикадзе "Дракон" показали на видео

В Сети появилось видео испытаний нового армянского беспилотника.

В соцсетях опубликовали видео испытаний барражирующего боеприпаса "Дракон" в Нагорном Карабахе. Речь идет о дроне, который действует по принципу камикадзе.

"Тестируется новый тип ударного БПЛА. Это очередное достижение армянской военной промышленности", - заявил Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

Известно, что дальность действия "Дракона" 100 километров, максимальная скорость - 180-200 километров. Он может нести полезную нагрузку массой от 10 до 15 килограмм.