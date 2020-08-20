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20.08.2020,  
09:47
Текст:  Николай Грищенко

Ми-28Н с новыми "скоростными" лопастями проходит испытания

Ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" для увеличения максимальной скорости получат новые лопасти с саблевидной законцовкой. Новинка впервые будет продемонстрирована на международном форуме "Армия-2020".
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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"В настоящее время лопасти данного типа проходят заводские летные испытания на вертолете Ми-28Н", - сообщает пресс-служба ГК Ростех.

В 2018 году сообщалось, что Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского и ОКБ Миля разработали ряд мероприятий для увеличения скорости боевых вертолетов до 400 километров в час. Новые лопасти снижают негативные аэродинамические эффекты, возникающие у вертолетов классической схемы на больших скоростях.

Замена лопастей несущего винта новейшей конструкции позволяет сделать существующие строевые машины более скоростными. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что с 2019 года в армейскую авиацию поступают уже модернизированные с учетом опыта операции в Сирии вертолеты Ми-28НМ. "Николай Михалыч", как неофициально называют винтокрылую машину пилоты, получил новый двигатель, а также авионику с самой современной прицельно-поисковой системой и возможностью взаимодействия с беспилотниками.

Стали выше максимальная и крейсерская скорости, выросла взлетная масса. Все эти преимущества позволяют Ми-28НМ выполнять широкий спектр задач от воздушной разведки до уничтожения наземных и воздушных целей. До 2027 года планируется поставить 98 машин.

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