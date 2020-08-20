Минпросвещения рассмотрит вопрос выбора формата обучения подростков в СИЗО

Детский омбудсмен Анна Кузнецова высказала надежду на то, что при содействии Министерства просвещения удастся "сдвинуть с мертвой точки" вопрос об образовании подростков, попавших в СИЗО.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ответ заявил о готовности обсуждать эти проблемы. Эта тема возникла на прошедшем Всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка.

- Это отдельный вопрос, который требует обсуждения со специалистами... Давайте будем обсуждать... Посмотрим ту аналитику, которая имеется, как и что мы можем здесь решить и в плане дистанционных технологий, могут быть и другие решения, - уточнил он.

Добавив при этом, что сначала нужно сделать все для того, чтобы как можно меньше детей и подростков попадали в СИЗО.