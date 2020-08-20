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На 32-м году жизни умер DJ Spiccoli

Новости
    20.08.2020, 14:43
Текст:   Олег Усков

Американский музыкант и деятель индустрии Куинн Коулман, известный как DJ Spiccoli, внезапно умер в США 16 августа в возрасте 31 года.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление семьи исполнителя. Детали драмы и причина смерти диджея не называются.

Родные опечалены, называют усопшего любящим сыном, братом, кузеном и другом, а также страстным диджеем, у которого впереди вполне могло быть светлое будущее.

С мая 2018-го Коулман работал исполнительным директором Capitol Record. До того - четыре года менеджером отдела продаж и маркетинга на Warner Bros. Records. Перед тем усопший проходил стажировку на Sirius XM.

Коллеги массово скорбят в соцсетях, поминая Spiccoli исключительно добрым словом. Светлый был, говорят, человек.

Сеты Коулмана, где он периодически необоснованно грубо ругается на иностранном языке, заинтересованные могут легко найти на YouTube.

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