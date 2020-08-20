На 32-м году жизни умер DJ Spiccoli

Американский музыкант и деятель индустрии Куинн Коулман, известный как DJ Spiccoli, внезапно умер в США 16 августа в возрасте 31 года.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление семьи исполнителя. Детали драмы и причина смерти диджея не называются.

Родные опечалены, называют усопшего любящим сыном, братом, кузеном и другом, а также страстным диджеем, у которого впереди вполне могло быть светлое будущее.

С мая 2018-го Коулман работал исполнительным директором Capitol Record. До того - четыре года менеджером отдела продаж и маркетинга на Warner Bros. Records. Перед тем усопший проходил стажировку на Sirius XM.

RIP Quinn Coleman. We’ll miss you. We dedicate this album to you. You worked so so hard on it. pic.twitter.com/Y9uxwk3A2M — brasstracks (@brasstracks) August 17, 2020

Коллеги массово скорбят в соцсетях, поминая Spiccoli исключительно добрым словом. Светлый был, говорят, человек.

Сеты Коулмана, где он периодически необоснованно грубо ругается на иностранном языке, заинтересованные могут легко найти на YouTube.