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20.08.2020,  
17:31
Текст:  Михаил Русин

Пилот F-16 проведет воздушный бой против искусственного интеллекта

Фото: Master Sgt. Andy Dunaway/Wikimedia Фото: Master Sgt. Andy Dunaway/Wikimedia
Фото: Master Sgt. Andy Dunaway/Wikimedia
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Американские военные запланировали на 20 августа знаковый воздушный бой пилота ВВС США, который имеет солидный опыт полетов на F-16, с необычным соперником. Им станет искусственный интеллект.

Правда, как пишет Defence Talk, пока речь идет о виртуальном бое. Он является кульминацией третьего этапа программы, разработанной Агентством перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США и призванной максимально автоматизировать воздушные бои.

Разработчики программы отмечают, что возможности ИИ, созданного для автономных воздушных боев, существенно развились менее чем за год.

"Независимо от того, выиграет ли человек или машина в финальном воздушном бою, испытания повысят доверие к ИИ", - отмечает менеджер программы полковник Дэн Яворсек.

Также в качестве основной цели программы названо достижение эффективного взаимодействия человека и машины в воздушном бою.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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