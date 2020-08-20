Пилот F-16 проведет воздушный бой против искусственного интеллекта

Американские военные запланировали на 20 августа знаковый воздушный бой пилота ВВС США, который имеет солидный опыт полетов на F-16, с необычным соперником. Им станет искусственный интеллект.

Правда, как пишет Defence Talk, пока речь идет о виртуальном бое. Он является кульминацией третьего этапа программы, разработанной Агентством перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США и призванной максимально автоматизировать воздушные бои.

Разработчики программы отмечают, что возможности ИИ, созданного для автономных воздушных боев, существенно развились менее чем за год.

"Независимо от того, выиграет ли человек или машина в финальном воздушном бою, испытания повысят доверие к ИИ", - отмечает менеджер программы полковник Дэн Яворсек.

Также в качестве основной цели программы названо достижение эффективного взаимодействия человека и машины в воздушном бою.