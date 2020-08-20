Приезжающие в Тунис будут обязаны предоставить ПЦР-тест на коронавирус

Въезд в Тунис будет возможен только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, отмечая, что данное решение вступает в силу 26 августа.

Тест должен быть сделан не менее, чем за 120 часов до прибытия в Тунис, пишет РИА Новости. Данное новшество касается даже прибывающих из так называемого "зеленого списка" стран, где COVID-19, по мнению тунисских властей, пошел на спад. Также в Тунисе сохраняется требование об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах.

По последним данным, в Тунисе зафиксированы 2,4 тысячи случаев коронавируса, скончались 60 пациентов. В минувший вторник минздрав страны объявил о рекордных 129 новых случаях за сутки.