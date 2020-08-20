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20.08.2020 04:53
Рубрика: В мире

Приезжающие в Тунис будут обязаны предоставить ПЦР-тест на коронавирус

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Въезд в Тунис будет возможен только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, отмечая, что данное решение вступает в силу 26 августа.

Фото: youtube.com/طارق فورتاك
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Тест должен быть сделан не менее, чем за 120 часов до прибытия в Тунис, пишет РИА Новости. Данное новшество касается даже прибывающих из так называемого "зеленого списка" стран, где COVID-19, по мнению тунисских властей, пошел на спад. Также в Тунисе сохраняется требование об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах.

По последним данным, в Тунисе зафиксированы 2,4 тысячи случаев коронавируса, скончались 60 пациентов. В минувший вторник минздрав страны объявил о рекордных 129 новых случаях за сутки.

В мире Африка Тунис Пандемия коронавируса COVID-19

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