Число новых случаев COVID-19 в Москве за месяц сократилось еще на 5%

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 688 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последний месяц число новых случаев на 5,4% меньше, чем за предыдущий, и оно остается на низком уровне, несмотря на увеличение охвата тестирований. Среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 за последнюю неделю составляет 0,27%.

Среди вновь выявленных случаев 39,2% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% - от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, еще 6,7% - старше 80 лет. Дети составляют 8,6%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под меднаблюдением.