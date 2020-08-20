Для обучения липецких чиновников начали использовать VR-очки

Новости

Пилот F-16 проведет воздушный бой против искусственного интеллекта 17:31
В столичном регионе похитили электроэнергии на сумму около 150 млн рублей 17:12
Вышел русский трейлер "Гнезда" с Джудом Лоу 17:09
Беременных женщин вакциной от COVID-19 прививать не будут 17:02
В Кремле отметили факты вмешательства в дела Беларуси извне 16:58
В Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 16:52
Путин оценил влияние санкций по Крыму 16:48
В Польше назвали имя кандидата на пост главы МИД 16:38
Путин заявил о контрпродуктивности давления на руководство Беларуси 16:31
В Анталье начали чипировать морских черепах 16:24
Руководителем Рособрнадзора назначен Анзор Музаев 16:09
Из-за аварии на западе МКАДа на 2 км растянулась пробка 16:07
Хуснуллин пообещал проверить ход восстановительных работ в Иркутской области 16:00
Восемь молодых зубров выпустили в Турмонский заказник в Алании 15:55
В Китае произошла утечка хлора 15:55
Актер рассказал о шестом сезоне "Острых козырьков" 15:51
Мишустин провел второй за два дня разговор с премьером Беларуси 15:43
Зенитную ракетную систему "Антей-4000" впервые покажут на "Армии-2020" 15:43
29-летний певец Тави Пустиу погиб в ДТП, ведя прямой эфир в Instagram 15:42
Ростуризм: В Крыму и Краснодарском крае отдохнули около 4 млн человек 15:26
В Пакистане из-за сильных ливней погибло 17 человек 15:22
Медведев: Ипотека доступна лишь половине семей в РФ 15:22
Медведев: Нужны новые ипотечные программы для ИЖС 15:21
Вывод производства из КНР обойдется компаниям США и ЕС в 1 трлн долларов 15:16
Джерард "Это - Спарта!" Батлер опять бросил невесту 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 17:03

Для обучения липецких чиновников начали использовать VR-очки

Липецких государственных служащих решили обучать при помощи VR-очков: в управлении госслужбы и кадровой работы администрации региона такой формат назвали эффективным и востребованным.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

С помощью приспособлений, погружающих человека в виртуальную реальность, сотрудников обучают ораторскому искусству, развивают их эмоциональный интеллект и тестируют. Госслужащий выбирает любой из предложенных курсов и выполняет задания в VR-шлеме, который позволяет работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Это дает возможность моделировать различные ситуации и отрабатывать навыки поведения.

Глава региона Игорь Артамонов отмечает, что использовать новые HR-технологии и внедрять инновационные форматы обучения на государственной службе просто необходимо.

Фото: Администрация Липецкой области
На развитие липецких сел направят свыше 790 млн рублей

- К государственным служащим предъявляются высочайшие требования, - подчеркивает Артамонов. - Для успешной реализации задач по качественному развитию региона и повышению уровня жизни населения необходимы все более компетентные управленцы.

Однако, по его словам, и сам процесс обучения сотрудников органов власти должен быть интересным. При помощи новых технологий в Липецкой области намерены повысить эффективность образовательных мероприятий для государственных служащих и осуществлять их профессиональное развитие на системной основе.

Игорь Артамонов назвал виртуальную реальность эффективным инструментом, который не только развивает способность к эмпатии, но превращает однообразные рутинные тренинги в интересный опыт с глубоким погружением, что особенно важно для сферы HR.

Планируется, что технологии VR будут применяться не только при обучении сотрудников публичным выступлениям, развитии навыков коммуникаций, но и при проведении собеседований, тестировании, аттестации действующего персонала, отработке действий во внештатных ситуациях.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

Главное сегодня

Путин назвал главное качество управленца
В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Медведев: Ипотека доступна лишь половине семей в РФ
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные