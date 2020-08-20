Для обучения липецких чиновников начали использовать VR-очки

Липецких государственных служащих решили обучать при помощи VR-очков: в управлении госслужбы и кадровой работы администрации региона такой формат назвали эффективным и востребованным.

С помощью приспособлений, погружающих человека в виртуальную реальность, сотрудников обучают ораторскому искусству, развивают их эмоциональный интеллект и тестируют. Госслужащий выбирает любой из предложенных курсов и выполняет задания в VR-шлеме, который позволяет работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Это дает возможность моделировать различные ситуации и отрабатывать навыки поведения.

Глава региона Игорь Артамонов отмечает, что использовать новые HR-технологии и внедрять инновационные форматы обучения на государственной службе просто необходимо.

- К государственным служащим предъявляются высочайшие требования, - подчеркивает Артамонов. - Для успешной реализации задач по качественному развитию региона и повышению уровня жизни населения необходимы все более компетентные управленцы.

Однако, по его словам, и сам процесс обучения сотрудников органов власти должен быть интересным. При помощи новых технологий в Липецкой области намерены повысить эффективность образовательных мероприятий для государственных служащих и осуществлять их профессиональное развитие на системной основе.

Игорь Артамонов назвал виртуальную реальность эффективным инструментом, который не только развивает способность к эмпатии, но превращает однообразные рутинные тренинги в интересный опыт с глубоким погружением, что особенно важно для сферы HR.

Планируется, что технологии VR будут применяться не только при обучении сотрудников публичным выступлениям, развитии навыков коммуникаций, но и при проведении собеседований, тестировании, аттестации действующего персонала, отработке действий во внештатных ситуациях.