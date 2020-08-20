Из-за аварии на западе МКАДа на 2 км растянулась пробка

В результате аварии с участием двух машин и мотоцикла на западе МКАД пострадал один человек. В районе аварии образовалась автомобильная пробка. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 52-го км МКАД столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Пострадала девушка, 19 лет, предварительный диагноз - травма лица", - сообщает пресс-служба.

По данным дептранса, авария произошла в районе Сколковского шоссе. Движение затруднено по всем полосам на участке около 2 км до пересечения с улицей генерала Дорохова. Объехать пробку по улице Генерала Дорохова не получится, здесь также затор в сторону центра. Кстати, трафик движения в городе оценивается в 5 баллов.