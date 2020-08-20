На ВДНХ впервые пройдет школьная ярмарка

С 26 по 30 августа на ВДНХ пройдет школьная ярмарка KIDS FEST. Здесь можно будет не только выбрать товары для школы, но принять участие в творческих мастер-классах, конкурсах и квестах, сфотографироваться с героями мультсериалов и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

По данным пресс-службы, ярмарка пройдет на открытой площадке у фонтана "Каменный цветок". В течении пяти дней на выставке будет представлено все необходимое к новому учебному году: учебники, развивающие игры и конструкторы для любого возраста, школьная форма и канцелярские товары. также принять участие можно будет в круглых столах, дискуссиях, семинарах, конкурсах и викторинах. На мастер-классах издательства "Просвещение" дошколят научат делать кукольный театр, рисовать героев книг, писать буквы, решать задачки с помощью математических сказок и разбираться в геометрических фигурах. 28 августа в 11:00 в зоне презентаций состоится квест "Путешествие в страну "Неболейка", 30 августа в 12:00 школа развития "Маяк" проведет интеллектуальную игру по книгам серии "Куда пойдем".

Ребят постарше ждут увлекательная викторина по биологии, мастер-классы по изучению географической карты, созданию и решению логических задач и даже уроки финансовой грамотности и безопасности в интернете. Два занятия посвятят иностранному языку. 29 августа в 13:00 на мастер-классе "Что я чувствую?" школьников научат говорить об эмоциях на английском, 30 августа в 13:30 пройдет мастер-класс "Учим английский и складываем оригами".

Родители смогут принять участие в дискуссии с экспертами и педагогами, посвященной новым форматам лагерей для детского и семейного отдыха. Открытое мероприятие пройдет 26 августа в 12:00 в конференц-зале Центра "Слово". В 13:00 программу продолжит круглый стол "Родительский университет" о психологии взаимоотношений ребенок - родитель - учитель. 27 и 28 августа здесь состоятся семинары о способах развития личности, раскрытии потенциала и логопедической помощи школьникам.

Все дни на площадке будет проходить фестиваль мелков "Рисуем Москву на ВДНХ", который даст старт Всероссийскому челленджу #гаммавмоемгороде.

Во время работы ярмарки ее гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах "Технограда". Для этого потребуется предварительная регистрация.

Вход на ярмарку бесплатный, но необходимо иметь медицинскую маску и перчатки, а на территории соблюдать социальную дистанцию. Пройдет ярмарка на Центральной аллее, у фонтана "Каменный цветок" с 10:00 до 20:00.