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20.08.2020 22:00
Рубрика: Общество

При обнаружении COVID у одного ученика весь класс переведут на удаленку

Текст: Ирина Огилько

Классы, в которых подтвердится коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"При выявлении коронавируса хотя бы у одного учащегося, естественно, надо принимать меры, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс. Поэтому количество классов, которые будут переходить на "дистанционку", будет зависеть от количества заболеваний. Сегодня это среди школьников, мы видим, 25-30 человек в сутки", - сказал Собянин.

Напомним, торжественных линеек и других массовых мероприятий в московских школах не будет, но учебный год начнется 1 сентября. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса. Они будут действовать до 1 января 2021 года. Согласно ему, у всех детей и взрослых в учебных заведениях будут измерять температуру с занесением показателей в специальный журнал. На изоляцию будут отправлять тех, у кого есть признаки ОРВИ. Также в школах будут соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и максимально разобщать детей из разных групп, классов, отрядов. Также в школах запрещено проводить массовые мероприятия.

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