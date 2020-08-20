В сутки коронавирус подтверждается у 25-30 московских школьников

В сутки коронавирусная инфекция подтверждается в среднем у 25-30 москвичей школьного возраста. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Глава города отметил, что классы в московских школах, где у одного из учащихся будет выявлен коронавирус, переведут на дистанционное обучение. "Если заболеет учащийся и тест на коронавирус подтвердится, то будут приняты меры: весь класс переведут на дистанционное обучение в течение 14 дней. Поэтому количество классов, которое будут переходить на дистанционку, будет зависеть от количества заболеваний. Но сегодня среди школьников это где-то 25-30 человек в сутки", - сказал Сергей Собянин.

Напомним, в новом учебном году в школах будет усилен дезинфекционный режим. В том числе перед входом в здание у всех учащихся будут проверять температуру. Во всех школах также действует запрет на проведение массовых мероприятий.