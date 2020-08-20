Воздух в Москве прогреется до +22 в четверг

На погоду в столичном регионе продолжает влиять антициклон. Благодаря его влиянию, осадков сегодня не будет, а воздух прогреется днем в столице до +22 градусов, по области до +24. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, минувшая ночь в столице также была одной из самых теплых в августе: +13,3 градуса было зафиксировано на метеостанции ВДНХ, а в районе Балчуга ниже отметки +15,2 столбик термометра не опустился. Самая холодная ночь оказалась в области, в районе Серебряных прудов, где термометры показали +5,9 градуса. Связана теплая ночь в столице с облачностью, которая не позволила городскому воздуху сильно остыть.

Днем облачности будет меньше, и под влиянием солнечных лучей потеплеет до +22. При этом атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%. Несмотря на такую погоду в утренние и вечерние часы содержание кислорода в воздухе будет повышенным, что благоприятно скажется для самочувствии горожан.

Кстати, самым теплым 20 августа было в 1954 и 1972 годах, когда воздух прогрелся до + 32,6 градуса. А самым холодными сутки оказались в 1977 году, когда на термометре было всего +3.