Хабаровские школьники из-за COVID-19 смогут учиться дистанционно

В Хабаровском крае родители смогут перевести своих детей на дистанционное обучение. Как рассказала корреспонденту "РГ" начальник управления минобрнауки края Юлия Зотова, для этого потребуется официальное заявление от родителей в образовательное учреждение.

"В этом случаев для школьника составят индивидуальный график обучения, он будет общаться с преподавателем по интернету, также как все выполнять домашние и контрольные работы", - отметила представитель министерства.

Кроме того, ученики 7, 8, 10 классов один или два дня в неделю будут заниматься с использованием дистанционных технологий. В школах отменят общие звонки на перемену, их будут определять сами педагоги.

Напомним, что в регионе выявлено 9229 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 7103 пациента вылечились, 83 скончались.