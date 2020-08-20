В Хабаровском крае из-за дождей сильно поднялся уровень воды в реках

В Хабаровском крае из-за выпавших осадков затоплены поймы рек Бурея, Уссури, Бикин, Хор, Урми, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь на глубину до 2,8 метров.

Как сообщает комитет по гражданской защиты правительства региона, уровень воды в Амуре у Хабаровска 19 августа составлял 279 сантиметров, но в ближайшие два дня поднимется еще на 30-35 сантиметров. К 30 августа, по данным МЧС, вода может достигнуть 580 сантиметров.

"Неблагоприятные паводковые явления отмечаются на реке Бурея у села Усть-Ниман. Вода скоро превысит отметку 950 см. В Хабаровском районе на реке Кур у села Новокуровка к концу этой недели вода тоже может подойти вплотную к опасным значением", - отмечается в сообщении.

В поселке Кукан из-за подъема грунтовых вод остаются затопленными 17 дворов, но уровень реки Урми постепенно снижается. Местные власти еще не отменили режим ЧС.