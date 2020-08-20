В Приморье 1 сентября школьные линейки пройдут без родителей

Согласно рекомендациям Министерства просвещения РФ, разработанным совместно с Роспотребнадзором, в школах запрещается проведение массовых мероприятий с присутствием учеников разных классов, родителей в одном месте. Опираясь на этот документ, в Приморье решили уделить особое внимание проведению посвященных началу учебного года торжественных линеек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Так, на линейке у первоклассников могут быть только сами первоклассники", - цитирует официальный сайт слова министра образования края Натальи Бондаренко.

Документ также предусматривает, что в школах за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам, кроме тех, где требуется специальное оборудование, например, занятий по физкультуре, технологии, физике, химии, информатике.

Помимо этого, в школах должны проводить ежедневную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, регулярно проветривать классы и обеззараживать воздух.

На завтра намечено совещание с начальниками управлений образования муниципалитетов, где обсудят вопросы подготовки к началу нового учебного года. Все следующую неделю будут проходить педсоветы. Там, где это возможно, встречи проведут в удаленном формате.