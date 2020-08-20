Ульяновские власти жестко спросят за средства, выделенные в помощь дольщикам

В Ульяновской области за каждым проблемным объектом долевого строительства закрепят группу контроля для эффективного расходования денежных выделенных бюджетных средств.

18 августа в Ульяновске прошла встреча заинтересованных сторон по вопросам достройки проблемных домов. В ней приняли участие первый вице-спикер регионального Заксобрания Василий Гвоздев, мэр областного центра Сергей Панчин и руководитель регионального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Дмитрий Плохих.

- Я прошу не ослаблять внимание к теме дольщиков. Достройка проблемных объектов - это уже не хозяйственно-финансовая деятельность застройщика, в которую никто не вмешивается. Это бюджетные деньги, и за их расходованием должен быть установлен жесткий контроль. Нужно четко проговорить - кто за каким домом будет закреплен, включить в состав контрольных групп самих дольщиков, чтобы они фиксировали ход и качество работ, которые проводятся на объекте. Специалисты, в свою очередь, должны составить понятную инструкцию для них - на что обращать внимание, может даже провести какое-то обучение", - подчеркнул Сергей Морозов.

За каждым домом, на достройку которого выделены средства из областного бюджета, закрепят кураторов из состава депутатского корпуса, от инициативной группы участников долевого строительства и муниципальной власти.

- На ближайшем заседании фракции "Единой России" в областном Заксобрании мы подробно рассмотрим ситуацию по каждому дому. При подготовке бюджета на следующий год нам нужно точно знать, сколько заложить средств на полное решение вопроса с дольщиками в Ульяновске. Сейчас озвучивается сумма в 150 миллионов, чтобы 676 семей получили свое жилье. Фракция вышла с инициативой закрепить за каждым проблемным домом депутата. В связи с тем, что сейчас и далее будут выделяться немалые бюджетные средства на достройку этих домов, необходимо тщательно отслеживать как работы, так и расходование денег. Тогда дольщики будут знать, что за каждой копейкой и за подрядчиком есть контроль, - сообщил первый заместитель председателя Законодательного собрания, секретарь регионального отделения "Единой России" Василий Гвоздев.

Напомним, в Ульяновске действует рабочая группа по урегулированию вопросов обманутых дольщиков, которая помогает гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию из-за действий недобросовестных застройщиков, в решении социальных вопросов. Также работает "горячая линия", на которую на сегодняшний день поступило более 200 обращений.

- Ведется серьезная работа по оказанию мер социальной поддержки жителям. Уже оказана помощь 32 семьям из числа дольщиков в части обеспечения местами в детских садах. Кроме того, 18 августа на встрече с участниками долевого строительства микрорайона "Юго-Запад" жители подняли вопрос по асфальтированию дороги около одного из уже сданных домов. И эту проблему мы решим. Считаю, что, если в контрольную группу войдут и депутаты, и дольщики, и квалифицированные отраслевые специалисты городской администрации, получится серьезная команда. Они будут отрабатывать вопросы и в ежедневном режиме и докладывать о работах, которые проводятся на объектах, - отметил глава города Сергей Панчин.

Руководитель регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Дмитрий Плохих сообщил, что на данный момент в микрорайне "Запад-1" ведется достройка трёх объектов.

"Дом № 31 находится уже на завершающем этапе. На следующей неделе в надзорный орган будут переданы документы, чтобы начать проверку и подготовку объекта к вводу в эксплуатацию. На доме № 37 ведутся работы по устройству фасадов, внутренняя отделка и установка лифтов. В доме № 46 начаты кровельные работы и утепление фасада. Согласно графикам, эти два объекта будут сданы до конца года", - сказал глава Фонда.

В 2020 году на достройку проблемных объектов выделено 152 млн рублей. Благодаря этим средствам в микрорайоне "Запад-1" завершено возведение пяти домов, порядка 800 семей получили свои квартиры. В августе выделено дополнительно 93 млн рублей, средства направлены на достройку домов № 37 и № 46. Осенью планируется выделить еще 30 млн рублей для достройки дома № 35.