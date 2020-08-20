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20.08.2020 15:40

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие на реке

Специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь" провели учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по ликвидации условного выхода нефти на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Омск - Иркутск через реку Яя в Кемеровской области.

Цель - совершенствование навыков взаимодействия работников Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ) для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Кроме того, в рамках учебно-тренировочного занятия была выполнена проверка разработанного Плана ликвидации разливов нефти (ЛРН) на обоснованность и эффективность при дальнейшем использовании.

Согласно сценарию, на многониточном подводном переходе МН Омск - Иркутск было зафиксировано условное падение давления. В режиме телеуправления оператор остановил транспортировку нефти в условном режиме. Прибывшая на место патрульная группа зафиксировала "выход нефти" на поверхность реки. Для локализации и ликвидации "нештатной ситуации" были сформированы бригады. Работники установили три рубежа боновых заграждений и выполнили условный сбор нефти с поверхности реки. Также производился постоянный эколого-аналитический мониторинг состояния окружающей среды.

Всего в УТЗ было задействовано 54 человека, использовалось 25 единиц автотранспортной техники и плавательных средств. Для локализации и ликвидации условного выхода нефти также использовалось специальное оборудование - нефтесборщики общей производительностью не менее 50 куб. м. в час, боновые заграждения общей длиной 620 метров, быстроразворачиваемые емкости для сбора и временного хранения нефти суммарным объемом до 640 куб. м.

Все работы по устранению последствий нештатной ситуации были выполнены в нормативный срок - четыре часа. Наблюдательная комиссия дала положительную оценку эффективности проведенных мероприятий. Персонал Новосибирского РНУ подтвердил готовность к выполнению практических действий при возникновении возможных аварийных ситуаций.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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