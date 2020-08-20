В Анапе иностранцу предъявили обвинение в покушении на школьницу

В Анапе 28-летний иностранный гражданин обвиняется в покушении на убийство 12-летней девочки по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напомним, по данным следствия, днем 18 августа этого года, когда девочка с подругой шла в библиотеку, расположенную в 12-м микрорайоне Анапы, обвиняемый напал на нее и ударил ножом в спину и живот, а затем скрылся.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшую в больницу, где она находится и сейчас. Вторая девочка от действий фигуранта не пострадала.

Злоумышленника задержали и по решению суда заключили под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, в том числе мотив.