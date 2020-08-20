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20.08.2020 13:00
Рубрика: Происшествия

В Севастополе при пожаре в многоэтажке погиб человек

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служб СК по Крыму и Севастополю Фото: Пресс-служб СК по Крыму и Севастополю
Фото: Пресс-служб СК по Крыму и Севастополю

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту пожара в многоэтажном доме в поселке Кача, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты Следственного отдела по Нахимовскому району установило, что утром 20 августа в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома произошел пожар. В ней проживал одинокий 41-летний мужчина, который злоупотреблял алкоголем. В результате мужчина скончался.

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На месте происшествия работает следственная группа. Следователи и криминалисты проводят осмотр с применением криминалистической техники, опрашивают местных жителей и очевидцев, а также устанавливают условия проживания и образ жизни погибшего.

Предположительной причиной инцидента названа неисправность газового оборудования.

- В рамках следствия назначены все необходимые экспертизы для установления причины происшествия и состояния газового оборудования, - отметили в пресс-службе. - Будет проверена работа коммунальных служб.

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