В Севастополе при пожаре в многоэтажке погиб человек

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту пожара в многоэтажном доме в поселке Кача, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты Следственного отдела по Нахимовскому району установило, что утром 20 августа в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома произошел пожар. В ней проживал одинокий 41-летний мужчина, который злоупотреблял алкоголем. В результате мужчина скончался.

На месте происшествия работает следственная группа. Следователи и криминалисты проводят осмотр с применением криминалистической техники, опрашивают местных жителей и очевидцев, а также устанавливают условия проживания и образ жизни погибшего.

Предположительной причиной инцидента названа неисправность газового оборудования.

- В рамках следствия назначены все необходимые экспертизы для установления причины происшествия и состояния газового оборудования, - отметили в пресс-службе. - Будет проверена работа коммунальных служб.