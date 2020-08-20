На Урале начали клинические исследования препарата для лечения COVID-19

В Екатеринбурге Уральский государственный медицинский университет начал клинические исследования триазавирина на предмет его эффективности для лечения коронавируса.

Губернатор дал поручение провести в Свердловской области клинические исследования по эффективности и безопасности препарата, создал рабочую группу, и сегодня эти исследования начались на базе городской клинической больницы №14, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

В рамках изучения эффекта, которое планируют провести до конца года, будут обследовать сто медработников и сто пациентов с легкой формой коронавируса. Среди медиков таким образом будет вестись профилактика в случае контакта с инфекцией. Отмечено, что серьезных противопоказаний у препарата при лечении COVID-19 на Урале не выявлено.

Ранее "РГ" сообщала, что в России созданы три потенциально эффективных от коронавируса лекарства, среди которых уральская разработка, а также синтезированный российскими учеными японский препарат для борьбы с РНК-вирусами.

Кстати

По данным оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 139 новых случаев заражения. Всего вирус идентифицировали у 23981 человека. Выписано за сутки 68 человека, погибли шестеро.

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