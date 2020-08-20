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20.08.2020 13:41
Рубрика: Общество

На Урале таможня задержала предметы из разграбленного святилища XIII-XIV вв

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления. Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.

Уральские таможенники не дали вывезти из России в Китай уникальную коллекцию археологических редкостей.

"Житель Екатеринбурга пытался отправить в другую страну старинный русский самовар, набитый предметами культуры и истории: биноклем времен Великой Отечественной войны, старинными китайскими монетами и коллекцией археологических металлических предметов", - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни
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По словам главного государственного таможенного инспектора поста Аэропорт Кольцово (почтовый) Михаила Прошутина, с попыткой переслать целую коллекцию предметов XIII-XIV веков он столкнулся впервые. Обычно в международных почтовых отправлениях находят киотные кресты и монеты. Здесь же в посылке оказались наконечники багра, рыболовные крючок и стрела, бронебойные наконечники стрел, кольца, подвески, колокольчики…

Изучив содержимое, специалисты пришли к выводу, что "черные археологи" разграбили языческое святилище кочевых татар XIII-XIV веков где-то в степях Зауралья или в Западной Сибири.

"Коллекция представляет большую ценность, так как история кочевых татар - белое пятно в истории Урала", - говорит эксперт Министерства культуры РФ Валентина Викторова.

Невозможно точно сказать, сколько такие предметы могли бы стоить (некоторые из них ранее не находили), но примерным прикидкам речь идет о полумиллионе рублей и более.

Возбуждено дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере). Наказание за подобное преступление - от трех до семи лет лишения свободы, напомнили таможенники.

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