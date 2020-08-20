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20.08.2020,  
10:13
Текст:  Светлана Цыганкова

Секретную базу китайских подлодок сфотографировали со спутника

Со спутника сделали редкий снимок китайской подводной лодки. На нем видно, как субмарина входит в таинственную систему подводных пещер на военно-морской базе Юлинь на острове Хайнань.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Огромная военно-морская база Юлинь является одним из важнейших стратегических объектов в регионе. Здесь базируется подводный флот с ядерными баллистическими ракетами, пишет издание The Drive. Она расположена на северной окраине Южно-Китайского моря. К востоку - ворота в открытый Тихий океан и Тайвань. Самая интригующая особенность этого сооружения - таинственная подводная пещера, встроенная в склон горы.

Снимок необычен тем, что впервые удалось запечатлеть, как подводная лодка заходит на базу. Остальные доки пусты. Другие подлодки на изображении не видны. Непонятно и какой тип субмарины попал на снимок. В The Drive предполагают, что это была подводная лодка "Шань" проекта 093.

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