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20.08.2020,  
11:11
Текст:  Антон Валагин

Секреты новейшей амфибии "Дрозд" показали на видео

В Сети появилось видео, рассказывающее о конструкции и назначении российского двухсредного глиссера "Дрозд". За футуристический внешний вид и возможности The Drive назвал его "машиной Джеймса Бонда".

Любопытно, что по нескольким фотографиям эксперты американского издания угадали большинство особенностей амфибии.

Фото: Марина Лысцева/ РИА Новости
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- На воде машину приводит в движение водомет. Она будет незаменима для морской пехоты, спецназа, в спасательных операциях. Может также использоваться при наведении переправ и даже тушении пожаров, - рассказал FlotProm главный конструктор проекта Сергей Терешенков.

Благодаря глиссированию "Дрозд" может разгоняться на воде до 70 километров в час, максимальная скорость на суше 100 км/ч. Силовая установка состоит из 260-сильного дизеля с автоматической коробкой передач. Машина оборудована лебедкой для самовытаскивания и якорных стоянок, централизованной системой подкачки шин. В морском режиме колеса убираются в корпус.

В задней части "Дрозда" находится десантное отделение на восемь человек. Жесткая крыша рубки позволяет устанавливать различное вооружение. Масса полезной нагрузки амфибии полторы тонны при собственном весе порядка 2000 кг.

Прототип машины будет представлен на "Армии-2020"

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Фото: instagram.com/ d.v.tarasov
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