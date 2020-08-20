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20.08.2020 12:00
Рубрика: В мире

СМИ: В Пусане муж-кореец избил жену-россиянку

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Полиция Пусана расследует факт жестокого избиения россиянки своим мужем, гражданином Южной Кореи. Как сообщил информационный телеканал YTN, инцидент произошел в половине второго ночи 16 августа в районе Чхоряндон, который известен скоплением разного рода баров и развлекательных заведений.

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По информации полиции, россиянка отдыхала в компании других мужчин в баре, который принадлежит также гражданину России. В заведение вошел кореец, подошел к россиянке и стал жестоко ее избивать и бросать в нее различными предметами.

Находящиеся в это время в баре другие люди, включая мужчин, не вмешиваются в ситуацию, только лишь хозяйка словесно безуспешно пыталась утихомирить нападавшего.

Как отмечают местные СМИ, мужчине - 49 лет, он гражданин Республики Корея, пострадавшей - 25 лет, они являются мужем и женой.

Ситуация быстро получила огласку в кругах русскоязычной диаспоры в Корее. Появились даже слухи о смерти женщины. Однако, как удалось выяснить "Российской газете", это не соответствует действительности. По информации источников, россиянка действительно сильно пострадала, но уже выписана из больницы и вчера была допрошена следователями полиции в качестве потерпевшей.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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