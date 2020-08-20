Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

Отмечается, что соотношение средних размеров пенсий и начисленной заработной платы за период с января по апрель 2020 года выросло до 30,4%. В начале текущего года этот показатель находился на уровне 29,6%.

Также отмечается, что в РФ в три раза замедлились темпы сокращения численности работающих пенсионеров.

Так, за первое полугодие 2020 года число работающих пенсионеров сократилось на 109,32 тысячи человек, тогда как годом ранее их количество за тот же период уменьшилось на 333,56 тысячи.