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20.08.2020 07:15
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае разрешили открыть образовательные учреждения

Текст: Дина Непомнящая

С 20 августа в полном объеме возобновится работа всех образовательных учреждений в Хабаровском крае. Соответствующее разрешение дал врио губернатора региона Михаил Дегтярев, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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Глава региона подписал постановление о внесении изменений в нормативный акт, регулирующий мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Согласно новому документу, на этой неделе могут открыться организации осуществляющие образовательную деятельность и реализующие дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы. Начать занятия со своими учениками разрешено музыкальным школам и школам искусств, центрам развития детского творчества, военно-патриотического воспитания, подростковым клубам.

В свободное от занятий время дети и их родителя смогут пойти в кино. Кинозалам, а также театрам, домам культуры, филармониям и циркам также разрешили начать работу, но на несколько дней позже, с 24 августа. В помещениях будет действовать ограничение по заполняемости - не больше 50 процентов от единовременной пропускной способности.

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На таких же условиях могут работать спортивные организации, в том числе фитнес центры, спортплощадки и бассейны.

В то же время, до 6 сентября продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, и людей, имеющих хронические заболевания.

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