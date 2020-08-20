В Москве осудили киллера за убийство трех человек

Присяжные сегодня вынесли обвинительный приговор Василию Буханкову. Ему инкриминировали убийства, совершенные много лет назад.

Первый эпизод из уголовного дела, которое расследовал СК, произошел днем 23 июля 2007 года. Буханков на Крюковской площади в Зеленограде расстрелял предпринимателя и его телохранителя. Оба погибли. По показаниям очевидцев, мужчина после стрельбы зашел во двор одного из ближайших микрорайонов, где избавился от одежды, в которой был на месте преступления. В январе 2008 года около автомойки в Солнечногорске, Буханков расстрелял автомобиль "Порше Каен". Убийца ошибся - в машине был работник мойки, а не предполагаемая жертва.

Как рассказала корреспонденту "РГ" представитель столичного подразделения Следственного комитета Юлия Иванова, искали убийцу десять лет.

В 2018 году в результате грамотно спланированных следственных действий, проведенных следователями и криминалистами столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД России, был установлен и задержан уроженец Ставропольского края 1965 года рождения. Это и был Буханков.

Следователи установили, что обвиняемый был приближен к одной из организованных преступных групп, действующих на территории Москвы и Московской области, и совершил эти убийства в их интересах.