В Польше назвали имя кандидата на пост главы МИД

Глава парламентского комитета по иностранным делам, профессор Збигнев Рау, имеет наибольшие шансы заменить ушедшего в отставку министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. Он считается фаворитом в гонке за министерское кресло, сообщает радиостанция RMF FM, а также портал onet.pl.

Репортер RMF FM спросил Рау, действительно ли он возглавит польскую дипломатию. Вероятный кандидат не опроверг, но и не подтвердил возможное назначение. Профессор ответил, что его уже много раз прочили на эту должность. В то же время согласился прокомментировать текущую международную ситуацию.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать каких-либо изменений в польской внешней политике в ближайшем будущем, глава комитета сказал, что рассчитывает на ее продолжение. По его словам, согласно Конституции Польши, именно премьер-министр по согласованию с президентом определяет внешнюю политику. Поэтому здесь ничего не может измениться.

65-летний Збигнев Рау является уроженцем Лодзи, где он окончил юридический и административный факультет Лодзинского университета. В настоящее время является членом партии "Право и справедливость", главой парламентского комитета по иностранным делам. Ранее он был мэром Лодзи. В своей автобиографии в Facebook политик отметил, что 2005 год стал переломным, после того, как он стал членом почетной комиссии по поддержке президента Леха Качиньского.

Напомним, в четверг премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел Яцека Чапутовича и поблагодарил его за работу. "Его преемник будет представлен в ближайшем будущем", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.